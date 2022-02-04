В тон интерьеру: Волочкова после разрыва с Сергеем покрасовалась в халатике цвета айвори в гостиной особняка

Звезда балета и Instagram Анастасия Волочкова пококетничала на камеру.
Артистка предстала на фото в микроблоге в шелковом халатике кимоно в интерьерах гостиной своего роскошного особняка.
Халатик цвета айвори удачно гармонировал с интерьером, поскольку выполнен в одной тональности с ним.
А контрастировать со стенами и шторами домашнему наряду Анастасии Волочковой помогал принт. Шелковый халат украшен рисунками в виде шикарных цветов.
«Мы с Риччи желаем всем хорошей пятницы. Я уже порепетировала перед завтрашним спектаклем в Люблино, успела на массаж и собираюсь на съемку на Первый канал. Моя пятница насыщенная», — доложила подписчикам Анастасия Волочкова.
Напомним, на днях балерина сообщила о разрыве с возлюбленным Сергеем, с которым встречала Новый год и провела несколько незабываемых дней на Мальдивах.
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