Дима Билан поддержал сборную России роликом про Олимпиаду

Исполнитель Дима Билан решил укрепить дух российской сборной при помощи музыки. Исполнитель изменил композицию для Игр в Токио и спел про зимнюю Олимпиаду.

Дима Билан болеет за российских спортсменов, которым уже не первую Олимпиаду приходится выступать без родных гимна и флага. Исполнитель захотел, чтобы наши олимпийцы не чувствовали себя одинокими. Именно поэтому артист изменил слова песни «Ради побед» специально для выступающих на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Летом мы выпустили гимн и клип «Ради побед», в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде в Токио! Сегодня стартовала олимпиада в Пекине! Я не могу остаться в стороне, потому что по-настоящему болею… И как никогда понимаю, как тяжело выступать без гимна, символики, флага и главное, названия страны! И чтобы поддержать нашу олимпийскую сборную, мы сделали зимнюю версию клипа на трек «Ради побед»», – отметил Билан в личном микроблоге.

«Желаю победы духа над любого рода обстоятельствами!», – добавил артист.

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