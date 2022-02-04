«Девочка лет 17»: Навка показала, как при помощи хвоста и чистого лица можно сбросить несколько лет

Фигуристке Татьяне Навке уже 46 лет, у нее есть взрослая 21-летняя дочь от Алексея Жулина. Однако звезда российского льда до сих пор выглядит моложаво. Стройная, подтянутая, бодрая она может дать фору и юным девушкам.

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Не секрет, что на внешность оказывает влияние физическая активность — звезда по-прежнему в строю, активно тренируется, участвует в авторских ледовых проектах. Также немаловажны и внешние факторы.

В личном блоге Татьяна Навка показала образ, в котором моментально стала выглядеть еще моложе. Звезда появилась перед поклонниками без капли макияжа, с задорным высоким хвостом, динамичных худи и лосинах.

«Не отстаем от олимпийцев!» — подписала кадр спортсменка.

«Татьяна, вы молодеете и хорошеете с каждым днем!», «Как девочка», «Девочка лет 17», «Выглядите прекрасно! Лет на 20!» — восхитились люди в комментариях микроблога звезды.

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