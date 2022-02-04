«Люблю тебя безгранично»: Вячеслав Жеребкин из группы «На-На» показал трехлетнего сына

53-летний солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин — молодой папа. У музыканта и его жены Татьяны подрастают четверо детей.

Дочери Лизе — семь лет, Денису — пять, Виталию чуть больше года, а Кириллу четвертого февраля исполнилось три.

Вячеслав Жеребкин поздравил наследника с днем рождения, поделившись редким фото с ним. В кадре счастливый папа подбрасывает малыша вверх.

«Кирюшка, с днем рождения, сынок мой дорогой! Здоровья тебе крепчайшего! Люблю тебя безгранично», — написал под фото Вячеслав Жеребкин.

Подписчики музыканта присоединились к его поздравлениям малышу. Они желают мальчику, его родителям, братьям и сестрам только счастья.

Напомним, всего у Вячеслава Жеребкина шестеро детей. Старшие наследники — сын Данила и дочь Ксения — появились на свет в первом браке музыканта.

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