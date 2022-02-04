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«Суперзвезда!»: Пугачева вышла подышать морозным воздухом у замка в роскошной шубе самого главного цвета года

В этом сезоне оттенок барвинок был признан Институтом цвета Pantone главным.

«Суперзвезда!»: Пугачева вышла подышать морозным воздухом у замка в роскошной шубе самого главного цвета года
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» назвала самый главный цвет этого года. Институт Pantone признал им оттенок барвинок.

Алла Пугачева поддержала тренд, выбрав в нем роскошную шубку с капюшоном. В ней Примадонну запечатлел ее муж Максим Галкин, когда певица вышла подышать воздухом возле своего замка в деревне Грязь.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Юморист ранее рассказал, что они решили в это пандемийное время поберечься и никуда не лететь на отдых зимой. В основном звездная семья отдыхает в своем большом доме и во дворе. Впрочем, иногда Алла Борисовна не отказывает себе в удовольствии выйти на шопинг.

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