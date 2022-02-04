«Суперзвезда!»: Пугачева вышла подышать морозным воздухом у замка в роскошной шубе самого главного цвета года

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» назвала самый главный цвет этого года. Институт Pantone признал им оттенок барвинок.
Алла Пугачева поддержала тренд, выбрав в нем роскошную шубку с капюшоном. В ней Примадонну запечатлел ее муж Максим Галкин, когда певица вышла подышать воздухом возле своего замка в деревне Грязь.
Юморист ранее рассказал, что они решили в это пандемийное время поберечься и никуда не лететь на отдых зимой. В основном звездная семья отдыхает в своем большом доме и во дворе. Впрочем, иногда Алла Борисовна не отказывает себе в удовольствии выйти на шопинг.
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