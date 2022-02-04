Так может только она: Анна Нетребко в пальто всех цветов радуги прогулялась по улицам Барселоны

Звезда мировой оперной сцены, уроженка Юга России Анна Нетребко обожает все яркое. Обладающая незаурядными вокальными данными, Анна Нетребко предпочитает и выглядеть необычно.

У певицы весьма насыщенный красками гардероб. Свои модные аутфиты Анна Нетребко демонстрирует в разных городах мира.

Сейчас оперная дива находится в Барселоне. В феврале здесь больше пасмурных дней, чем в другие месяцы. Хмурые будни Анна Нетребко разукрасила собой.

Так умеет только она. На прогулку по Барселоне певица отправилась в ярком пальто оттенков всех цветов радуги.

«Улицы без солнечного света», — подписала фото с променада в микроблоге Анна Нетребко.

«Вы сами, как солнце, у вас волшебный сильный голос!», «Анна чем не солнце?!», «Так вы сами как солнце! Греемся в ваших лучиках!» — отреагировали на публикацию Анны Нетребко ее подписчики.

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