Исхудавшая Клава Кока показала, что ей пришлось сотворить с платьем, чтобы выглядеть в кадре красиво

Клава Кока в последнее время заметно похудела, а после отдыха на Мальдивах в компании мамы и вовсе превратилась в тростинку. В личном блоге звезда поделилась кадрами, по которым стало особенно заметен этот факт.
Для съемок певица примерила платье, купленное в пору, когда она была еще на несколько размеров больше. Теперь же оно буквально висело на молодой артистке.
Чтобы Клава выглядела красиво в кадре и не пришлось покупать новый наряд, стилисты пошли на хитрость — прищипнули сзади ткань. В итоге спереди облачение смотрелось будто влитое.
«Главное, чтобы в кадре было красиво», — прокомментировала Клава Кока.
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