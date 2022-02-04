Исхудавшая Клава Кока показала, что ей пришлось сотворить с платьем, чтобы выглядеть в кадре красиво

Недавно звезда отдыхала на Мальдивах с мамой, откуда прилетела еще более грациозной.

Клава Кока в последнее время заметно похудела, а после отдыха на Мальдивах в компании мамы и вовсе превратилась в тростинку. В личном блоге звезда поделилась кадрами, по которым стало особенно заметен этот факт.

Для съемок певица примерила платье, купленное в пору, когда она была еще на несколько размеров больше. Теперь же оно буквально висело на молодой артистке.

Чтобы Клава выглядела красиво в кадре и не пришлось покупать новый наряд, стилисты пошли на хитрость — прищипнули сзади ткань. В итоге спереди облачение смотрелось будто влитое.

«Главное, чтобы в кадре было красиво», — прокомментировала Клава Кока.

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