Джеймс Макэвой признался, что тайно женился на Лизе Либерати

Шотландский актер Джеймс Макэвой подтвердил свадьбу с давней подругой Лизой Либерати. Примечательно, что знаменитости стали мужем и женой еще три года назад. Вот только скрывали этот факт.

Близкий друг Джеймса — Ллойд — ранее рассекретил новый брак артиста. Однако сам Макэвой назвал свою женитьбу лишь слухом. И Лиза, и Джемс не подтверждали свою свадьбу.

И только в этом году зарубежная знаменитость наконец признался, что счастлив в официальном браке с Лизой Либерати. Об этом сообщили Daily Mail.

Отметим, что жена Макэвоя работала ассистентом режиссера в фильме «Сплит». Именно там актер сыграл главную роль. Лиза и Джеймс познакомились на съемках, но встречаться начали только через два года после этого.

В 2016 году Джеймс Макэвой развелся с первой женой Энн-Мэри Дафф. Вместе они были десять лет, и у них есть общий сын Брэндан.



Напомним, ранее стало известно, что Джеймс Макэвой сумел сыграть в фильме без знания сценария и слов.