Глаза Хюррем-султан: Мерьем Узерли запечатлела, как ей делают «стрелки» для съемок в Москве

Актриса турецкого происхождения Мерьем Узерли стала известной во всем мире благодаря сериалу «Великолепный век».

В фильме, рассказывающем о временах Османской империи, Мерьем Узерли сыграла Хюррем-султан, которая была славянкой.

Актриса ведет насыщенную светскую жизнь. На днях она побывала в Париже, где приняла участие в мероприятиях Недели моды.

Затем Мерьем Узерли перенеслась в Стамбул. Здесь ее ждали съемки в рекламе бренда ювелирных изделий с драгоценными камнями.

Ну а в эти дни Мерьем Узерли находится в России. Причину своего визита в Москву Мерьем Узерли не озвучивает, но, скорее всего, это тоже съемки для какого-то проекта.

В сторис микроблога Мерьем Узерли поделилась видео, которым запечатлела, как ей делают профессиональный макияж.

Визажистка рисует на верхнем веке актрисы безупречные черные стрелки, чтобы взгляд стал выразительнее, как у Хюррем-султан.

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