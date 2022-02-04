«Развелась, а привычка осталась»: Асмус включила «Давай поженимся!» и похихикала над Харламовым

Экс-муж звезды «Текста» уже не первый год подшучивает над Ларисой Гузеевой и ее шоу.

Сейчас уже трудно сказать, когда Гарик Харламов решил, что его призвание — шутить над Ларисой Гузеевой и ее шоу на Первом канале «Давай поженимся!». Но юмористические посты и вайны о телесвахе не прекращаются со стороны комика уже несколько лет.

Однако иногда Гарик Харламов даже отвешивает комплименты ведущей. Например, когда Ларису Гузееву поклонники спросили, что ее связывает с экс-мужем Кристины Асмус, она ответила: «Лишний вес». Комик отреагировал в личном блоге мгновенно, написав: «Браво, Лариса!»

Как оказалось, за взаимными укольчиками Гузеевой и Харламова следила и звезда «Текста». В личном блоге Асмус показала видео, как она смотрит «Давай поженимся!» в перерыве на работе.

«Развелась, а привычка осталась», — посмеялась Асмус.

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