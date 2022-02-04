Как весело без мужа-турка! Ани Лорак в модном пуховике-баллоне устроила танцы в авто со стеклянной крышей

Звезда повеселилась с Артемом Качером, который недавно женился.

Ани Лорак — одна из тех звезд, которая заметно похорошела после развода. Певица развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в конце 2019 года. Сейчас он укрепляет отношения с киевлянкой по имени Лилия, которая работает визажистом, а его экс-жена активно строит карьеру.

Роскошная и женственная на сцене Ани Лорак в жизни предпочитает динамичный молодежный стиль. В ее модном арсенале немало актуальных пуховиков.

В личном блоге Ани Лорак показала видео, на котором она веселится с музыкантом Артемом Качером в автомобиле со стеклянной крышей. Артистка облачилась в объемный пуховик-баллон и бейсболку и потанцевала со своим коллегой под собственный хит «Материк». Скоро, сообщила она, выйдет и клип на эту композицию.

Отметим, что Артем Качер недавно женился, а с Ани Лорак его связывают только творческие отношения.

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