«Надо приглашать в танцевальные шоу!»: Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой

Артистка показала себя и коллегу, с которой сыграла в новом фильме Netflix.

Бывшая возлюбленная Тиграна Кеосаяна — Алена Хмельницкая — поделилась свежей фотографией со съемок зарубежной кинокартины. Примечательно, что в перерыве между дублями знаменитости удалось продемонстрировать свои гимнастические данные.

Хмельницкая вместе с молодой напарницей встала в позу балерины, которая раскидывает ноги в воздухе. Отметим, что российская актриса подняла ногу в шпагате, стоя при этом на каблуке.

«Мы вторые в мире по просмотрам на Netfix. Согласитесь, это круто! 190 стран! Кто-то похвалил, кто-то раскритиковал, кому-то нравится больше этот жанр, кому-то меньше. Но самое главное, что люди смотрят и просмотры увеличиваются!» — рассказала Алена Хмельницкая о своей работе в зарубежном проекте.

Поклонники актрисы порадовались за Хмельницкую. Также фолловеры похвалили Алену за отличную растяжку.

«Нереальные! Вот кого надо приглашать в танцевальные шоу!», «Алена, вот это да! Еще и на каблуках!», «Поздравляем, у вас еще и растяжка просто супер!», «Какая талантливая», — написали фанаты 51-летней актрисы.

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