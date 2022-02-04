«Любим мы вершины покорять»: Орбакайте вместе с мужем полюбовались красотами Колумбии с высоты

Певица Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов путешествуют по Южной Америке.

Проведя некоторое время вместе с семьей в Майами, Кристина Орбакайте отправилась в поездку по Южной Америке.

Компанию певице составил муж Михаил Земцов. Сейчас пара находится в Колумбии. Здесь Орбакайте и Земцов ездят на экскурсии, наслаждаясь шикарными видами природы Южной Америки.

В сторис микроблога Кристина Орбакайте поделилась видео, которое сняла на смотровой площадке, расположенной на большой высоте.

«Мы забрались на такую высоту — семьсот ступенек на скале. Любим мы вершины покорять. И это не предел. Да, Миша?» — обратилась к мужу Кристина Орбакайте в кадре.

Для путешествия Кристина Орбакайте облачилась в обычную хлопковую футболку, волосы собрала в хвостик на затылке. И, конечно же, звезда надела солнцезащитные очки.

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