«Написали жалобу в Роспотребнадзор»: Гоар Аветисян обвиняют в мошенничестве

28-летняя бьюти-блогер отказалась возвращать деньги тем, кто оплатил онлайн-курс, но так и не получил его.

Стало известно об обвинениях в адрес популярного визажиста Гоар Аветисян. Покупатели курса по макияжу подали жалобу на знаменитость.

Поклонница Гоар Аветисян из Чайковского — Ксения Абашева — обратилась в Роспотребнадзор с целью вернуть потраченные деньги. Девушка купила курс у бьюти-эксперта, но до сих пор не получила свой онлайн-продукт. Сроки начала курса постоянно переносили, объясняя это улучшением материала.

«Потратить деньги для своего дела мне не жалко. На тот момент у меня был день рождения, и я решила сделать себе подарок. Обучение я взяла в рассрочку, его цена была 100 тысяч рублей, со скидкой получилось 69 900. До этого я уже брала курс у Гоар «Бьюти-спец», поэтому сейчас я решила взять тариф «Преподаватель», чтобы открыть свою школу макияжа», — объяснила Ксения Абашева.

«Я не хотела доводить до суда. Но я хочу вернуть свои деньги. Мы с юристом уже написали жалобу в Роспотребнадзор и отправили досудебную претензию. Такое чувство, что менеджерам велели никому не возвращать эти деньги. У них оправдание, что улучшается качество курса… У меня подруга сейчас проходит у нее просто бьюти-курс, и там уроки в той одежде, в которой она сейчас снимает сторис. Похоже, она просто продала курс, который еще не готов», — добавила Ксения в разговоре с super.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.