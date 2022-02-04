«Согласно лунному календарю»: Ирина Безрукова в юбке плиссе и свитшоте с аппликацией появилась в салоне красоты

Звезда театра и кино, бывшая жена известного артиста и режиссера Сергея Безрукова Ирина Безрукова следит за модой.

Актриса старается всегда выглядеть стильно и безупречно. Касается это разных моментов жизни Ирины Безруковой, а не только светских выходов.

Так, для очередного визита в салон красоты Ирина Безрукова облачилась в стильную юбку плиссе и свитшот с аппликацией в виде золотой звезды.

Наряд выдержан в темно-синем благородном цвете и добавляет элегантности своей обладательнице.

Фото, которое она сделала в салоне, Ирина Безрукова разместила в Instagram, раскрыв секрет удачной стрижки.

«Я стригусь согласно лунному календарю. И если мне надо, чтобы волосы побыстрее отросли, то делаю это в фазу растущей луны. Достаточно чуть-чуть кончики состричь, чтобы волосы начали расти более активно. Но если, наоборот, хочется, чтобы стрижка как можно дольше не отрастала, то стригусь в фазу убывающей луны», — поделилась Ирина Безрукова.

Поклонники Ирины Безруковой под фото признались, что не могут налюбоваться ее красотой.

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