«Все откатали нормально»: Татьяна Тарасова оценила первые прокаты российских фигуристов

Как отметила заслуженный тренер, пока волноваться не стоит.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова положительно оценила выступление российских фигуристов в первый день командных соревнований на Олимпиаде в китайском Пекине.

«Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были. Кондратюк справился». Татьяна Тарасова

По словам Татьяны Тарасовой, Анастасия Мишина и Александр Галямов проиграли чуть-чуть замечательной паре из Китая. В ритм-танце был показан очень неплохой результат. Тарасова поздравила всех с началом Олимпиады и призвала болеть за россиян у экранов телевизоров, сообщает sport24.ru.

Напомним, что пока на первом месте в командных соревнованиях идут американцы. Россияне на втором месте. Замыкают тройку лучших китайцы.

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