«Я сказал что-то матерное»: Губерниев раскрыл подробности стычки с украинским журналистом

Комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл подробности стычки с украинским журналистом на Олимпиаде в китайском Пекине. Как отметил российский журналист, его наглым образом спровоцировали. Он случайно задел перегородку и сразу извинился перед людьми, которые за ней пили кофе.

«Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Дмитрий Губерниев

Как заметил Губерниев, человек в украинской куртке рассчитывал, что спортивный комментатор его толкнет или ударит, но он сдержался, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее конфликт на Олимпиаде произошел у фигуриста Никиты Кацалапова и его американского коллеги. Тот случайно затронул во время разминки партнершу Кацалапова Викторию Синицину.

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