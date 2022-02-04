Пэрис Хилтон и ее муж признались в недостатках, которые хотели бы изменить друг в друге

На американском канале E! Начало выходить реалити-шоу Paris in Love («Пэрис влюблена»), в котором рассказывается история любви светской львицы Пэрис Хитлон и бизнесмена Картера Реума – единственного мужчины, который смог довести телезвезду до алтаря.

Этот проект снимался еще до их свадьбы, и в нем много откровенных моментов. Например, жених и невеста довольно честно признались друг другу, какие стороны в партнере они хотели бы изменить.

«Если бы во мне была одна вещь, которую ты мог бы изменить, что бы это было?» — спросила Пэрис, прогуливаясь с Картером по пляжу.

«Ну, есть одна вещь. Ты немного менее организована, чем мне хотелось бы. Я просто виню в этом твое постоянное желание творить», — ответил Картер.

«Могло бы быть и хуже».

«Могло бы. Я всегда говорю людям, что если бы ты не был неряшливым, если бы в тебе не было ни одного недостатка, я бы сам не поверил, что ты настоящий».

«Я чувствую то же самое. Иногда я боюсь, что ты слишком хорош, чтобы быть правдой».

«Итак, а если бы тебе пришлось что-то изменить во мне, что бы это было?» — спросил Реум.

«Ничего, — улыбнулась Хилтон. — Но ты немного властный. Ты злишься на меня, когда я опаздываю. Это напоминает мне мою сестру».

«Ты это заслуживаешь».