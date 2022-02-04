Экс-участник «Дома-2» Иван Барзиков вновь пришел на проект

Эфиры с участием звезды реалити-шоу Ивана Барзикова покажут через неделю.

Обновленный проект «Дом-2», который с апреля 2021 года выходит на телеканале «Ю», пополнился еще одним звездным старичком.

В официальной группе «Дома-2» в Instagram появилась информация о том, что на проект зашел экс-участник Иван Барзиков.

Любитель путешествий и трэвел-блогер пришел на телестройку к Кристине Бухынбалтэ.

Эфиры с участием Ивана Барзикова телеканал «Ю» покажет через неделю. Но в аккаунте нового старого участника «Дома-2» уже очень жарко.

Подписчики ждут, что Иван Барзиков начнет отжигать на проекте. Правда, некоторые поклонники интересуются, куда же подевалась при этом девушка Ивана, Полина. Он пока хранит молчание.

«Ваня, привет! С твоим приходом, знаю, рейтинги проекта взлетят! И еще, Ваня, нужно преподать урок там некоторым недомужикам! Имею в виду Ромашова!», «Так у Барзикова же Полина получше всех этих Кристин. И в Таиланде они вместе жили, и по Москве гуляли, судя по «Инстаграму», — высказались в Сети.

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