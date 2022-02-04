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«Обычно надевает плотные колготки»: Водянова в топе с мощными барочными рукавами щегольнула в сарафане

Манекенщица с русскими корнями купалась в комплиментах от историка моды Александра Васильева.

«Обычно надевает плотные колготки»: Водянова в топе с мощными барочными рукавами щегольнула в сарафане
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Globallookpress.com

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность одной из самых успешных и узнаваемых в Европе русских моделей Натальи Водяновой. Историк моды подметил, что красавица-жена французского бизнесмена Антуана Арно часто примеряет мини-юбки и изящные платьица выше колен. При этом манекенщице удается выглядеть элегантно и утонченно. Вульгарными и безвкусными ее аутфиты уж точно не назовешь.

Так, на одном из светских мероприятий Наталья Водянова покрасовалась в цветочном сарафане, сочетав платьице с топом с мощными барочными рукавами и с высокими сапогами ботфортами. Все смотрелось идеально и утонченно.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова в сарафане и ботфортах подчеркнула стройность. Фото: Globallookpress.com

«Наталья часто выбирает короткую длину. И она может продолжать спокойно носить мини и дальше — после сорока. Если бы у всех была такая стройная фигура, как у Водяновой… Вот Линда Евангелиста, которую я упомянул, очень располнела в последние годы. Фигура же в модельном бизнесе решает все. Выбирая короткие юбки, Наташа обычно надевает плотные колготки. Также она сочетает мини с топом с мощными барочными рукавами и с высокими сапогами ботфортами», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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