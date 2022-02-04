«Грузинская кровь»: Гигинеишвили пришел на премьеру с дочкой – его копией от Михалковой

Резо Гигинеишвили развелся с Надей Михалковой в 2017 году.

Надя Михалкова и Резо Гигинеишвили разошлись в 2017 году, прожив вместе 7 лет и родив двоих детей – сына Ивана и дочь Нину.

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Через два года режиссер женился на светской львице Надежде Оболенцевой, а наследница Никиты Михалкова так и не вышла замуж. Впрочем, ее экс-супруг тоже недолго прожил в союзе с бизнесвумен, расставшись с ней буквально через несколько месяцев после ЗАГСа.

Несмотря на перипетии судьбы бывшие смогли сохранить теплые отношения, а их дети не обделены вниманием ни мамы, ни отца. Накануне в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера дебютного сериала Надежды Михалковой в качестве режиссера о семействе кинематографистов «Номинация».

Звезда на премьере блистала в основном на сцене, а вот ее дочь Нина появилась на красной дорожке, а потом и в зале со своим отцом Резо Гигинеишвили.

Многие фолловеры режиссера были удивлены, как быстро подросла его с Михалковой наследница, и как она стала похожа на него.

«Девочка – папа копия. Грузинская кровь. Очень красивая выросла», «Нина красавицей выросла, но больше на отца похожа», «Какие красивые у вас с Надюшей дети!», «Как похожи! Классные», «Быть не может! Ей же было три позавчера, и она потрясала всех умными и слаженными мыслями! А теперь что? Красивая девушка!», «Какие вы красивые и похожие», — написали пользователи Сети.

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