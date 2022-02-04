Надежда Михалкова вместе с семьей появилась на премьере своего дебютного сериала

В минувший четверг в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Номинация» о семье кинематографистов.

Режиссером четырехсерийной ленты стала Надежда Михалкова. Поддержать ее дебютный фильм на премьеру пришли члены известной семьи.

«Надя вынашивала идею сценария очень долго, даже не один год. Правда, совсем ничего не рассказывала о нем. Уверена, будет очень интересно», — высказалась мама Надежды Михалковой, Татьяна Михалкова.

На красной дорожке Надежда Михалкова появилась в сопровождении старшей сестры Анны. Актриса исполнила в сериале одну из главных ролей. Надежда Михалкова выступила не только как режиссер «Номинации», она сыграла и главную роль в картине.

«Смотрите кино и получайте удовольствие, ребят. Получайте кайф!» — цитирует Надежду Михалкову ТАСС.

По сюжету фильма, младшая представительница известной кинодинастии получает роль в Голливуде. Актриса дает интервью, в котором говорит все, что думает о российском кино. Но неожиданно съемки срываются, и героиня должна хвататься за любую работу, чтобы спасти свою репутацию.

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