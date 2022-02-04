Словно сюжет из сказки: Галкин показал диковинные часы в своем замке с фигурками ангелочков и башенками

Весь интерьер дома Максима Галкина и Аллы Пугачевой полон волшебства и таинственности.

Максим Галкин, когда строил свой замок в деревне Грязь, воплощал мечту своего детства. Поэтому он полон таинственности и волшебства. А его укромные уголки можно изучать бесконечно. Благо муж Аллы Пугачевой это позволяет делать благодаря Instagram.

Как-то Максим Галкин сильно удивился, когда узнал, что к его дому возят некоторые предприимчивые фирмы туристов. Артист даже пожалел этих людей, поскольку им ничего не видно за забором все равно. И посоветовал лучше читать его микроблог, где он специально для своих поклонников периодически делится домашними сюжетами.

На этот раз Максим Галкин показал вид из окна с живописными зимними деревьями и красной луной. В кадр попали диковинные часы с деревянной резьбой вокруг, по которой были расставлены фигурки маленьких ангелочков и башенки.

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