«Ну настоящая Шахерезада!»: Пугачева в шубке цвета лаванды показала, как любит повязывать платок

В этом сезоне эти головные уборы в тренде.

В этом сезоне вновь стали актуальны все оттенки фиолетового и сиреневого. Об этом рассказали на шоу Первого канала «Модный приговор».

Алла Пугачева внимательно следит за трендами, поэтому не удивительно, что она поддержала модное направление, выбрав шубку на молнии лавандового оттенка. К слову, эта застежка — тоже тренд сезона, как и платки.

Алла Борисовна тяготеет к головным уборам вроде чалмы, поэтому платок завязывает тоже в восточном стиле.

«Ну настоящая Шахерезада!», «Годы не властны над Аллой Борисовной», «Красивый цвет у шубки», «Алла, вы прекрасны на всех фотографиях, видеть красоту — талант, а он есть далеко не у каждого», «Аллочка, вы чудесно выглядите», — прокомментировали кадр фанаты Пугачевой в аккаунте, который ведут ее поклонники.

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