«Ужасная тенденция вернулась!»: какие джинсы опять стали актуальными, назвала Хромченко

На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко заявила, что джинсы с низкой посадкой опять стали актуальными.

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Многие помнят этот тренд из нулевых, когда из-под брюк из денима выглядывало нижнее белье и все красавицы наперебой спешили показать свой живот публике. Так вот дизайнеры решили возродить его и вернули на подиумы.

«Низкая посадка уже завоевала подиумы, причем активнее не бывает! Эта ужасная тенденция вернулась», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Вместе с тем, высокая посадка, особенно с защипами в области талии, тоже никуда не исчезла. Так что любая модница может выбрать вариант по душе. Ранее такие брюки рекомендовал стилист Александр Рогов.

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