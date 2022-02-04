«Номера треш, никто ничего не делает»: София Никитчук раскритиковала люксовый отель в Майами

Как отметила модель, номер в переводе на русские деньги стоит 90 тысяч рублей в сутки.

Обладательница титула «Мисс Россия» 2015 года, модель София Никитчук, в Instagram раскритиковала американский отель, где она остановилась во время посещения Майами.

По словам Софии Никитчук, персонал на ресепшене ведет себя так, как будто сам открыл данный отель. Консьерж не может ничего забронировать. В отеле нет комнаты или зала для конференций, чтобы позаниматься или поработать.

«При просьбе принести адаптер для розетки, мне сказали, что ничем не могут помочь. Номера треш, никто ничего не делает». София Никитчук

Как добавила София Никитчук, крутым отель, видимо, считают из-за тусовки на первом этаже. При этом цены кусаются: сутки проживания стоят 90 тысяч рублей.

Напомним, что София Никитчук в 2014 году выиграла титул «Мисс Екатеринбург». После этого она начала свою модельную карьеру.

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