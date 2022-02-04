Бурунов снова размыт: в «Википедии» не смогли обновить фото актера по инициативе Урганта

28 января в популярном шоу «Вечерний Ургант» ведущий обратил внимание, что на странице в «Википедии», посвященной актеру Сергею Бурунову, стоит весьма непрезентабельное и размытое фото. Казалось бы, такой известный артист имеет право на красивый снимок.

Иван Ургант предложил звезде кино и сериалов сделать новое фото и прямо в студии устроил Бурунову фотосессию. И после выпуска редакторы «Википедии» поставили-таки сделанный шоуменом снимок на страницу актера. Однако его быстро заменили предыдущей размытой фотографией.

Почему так произошло, объяснил один из редакторов свободной энциклопедии Евгений Лазарев. Оказывается, популярный портал опасается иска от Урганта за использование сделанных на передаче фотографий.

«Юридически Ургант и Первый канал должны разместить сообщение, что фотографии доступны под определенной лицензией. «Википедия» работает со свободными лицензиями, чтобы эти фото могли использоваться не только в интернет-энциклопедии, но и в любом проекте. Ведь по умолчанию все работы считаются собственностью фотографа и охраняются авторскими правами, — цитирует Лазарева издание «Газета.ру». — Просто сказать, даже по телевидению, что фотография сделана для «Википедии», не имеет никакого юридического смысла. И потом фотограф, в данном случае, видимо, Иван Ургант, может подать иск к «Википедии».

Редактор добавил, что нынешнее фото Бурунова является скриншотом из некого ролика на YouTube, который был размещен под свободной лицензией. Он согласился, что этот снимок плохого качества, и отметил, что его все-таки можно заменить фотографией Урганта, если последний разместит свою фотоработу по всем правилам.

А ведь у «Википедии» есть свои фотографы, которые посещают светские мероприятия. Странно, что Бурунов ни разу не попал в их объектив.

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