Яна Кошкина объяснила, почему десять дней не появлялась в Instagram

Телеведущая не на шутку напугала своих фанатов.

Телеведущая Яна Кошкина в сторис Instagram наконец-то объяснила, почему десять дней не появлялась в Сети. Поклонники были не на штуку встревожены. Последний пост звезды датирован еще 24 января.

На кадрах, которые она разместила в Сети, можно увидеть двери подъезда. На украшениях, шариках крупными буквами было написано: «С возвращением!».

«Ну что, с возвращением меня домой. Выписали из больнички! Как я скучала по дому». Яна Кошкина

Напомним, что Яна Кошкина отдыхала с близкими и друзьями в январе на Мальдивах. Она выкладывала в Сеть красивые снимки «райского» острова, а затем вдруг неожиданно пропала, чем очень обеспокоила своих поклонников.

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