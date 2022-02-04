«Немного перешло на личное»: Кацалапов рассказал о конфликте с американцем на льду в Пекине

Фигурист Никита Кацалапов раскрыл детали конфликта с американским спортсменом Закари Донохью на зимней Олимпиаде в китайском Пекине. В первый же день соревнований дело чуть не дошло до драки.

По словам Никиты Кацалапова, он точно не помнит, что сказал американскому сопернику. Даже не отразил, на русском или на английском был их диалог.

«Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. И тут немного перешло на личное». Никита Кацалапов

Напомним, что американский фигурист Закари Донохью задел на разминке голову партнерши Никиты Кацалапова фигуристки Виктории Синициной, когда проезжал мимо нее. Никита вступился за свою девушку, крикнув что-то неприятное в адрес американца, сообщает «Спорт-Экспресс».

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