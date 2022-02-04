«Учтено все»: Снигирь умело соединила туфли с плотными носочками и костюм с вязаной стежкой

Накануне Юлия Снигирь в компании мужа Евгения Цыганова вышла в свет. Пара отметила на премьерном показе фильма «Другое имя», главную роль в котором сыграла Светлана Ходченкова.

Перед объективами фотокамер Юлия появилась в вязаном костюме цвета хаки. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Никита Карстен отметил, что образ Юлии Снигирь можно назвать самым трендовым.

«Здесь учтено все: от самой актуальной прически до туфель с плотными носочками, которые мы пять лет назад спрятали на полках шкафов и гардеробных.

Идеально выдержано цветовое решение — везде преобладает оттенок серого «мокрый асфальт», хорошо перекликающийся с черным лаком на обуви и сумке. Акцентным местом в образе стали яркие красные губы. Можно было бы поспорить с бежевым воротником, но он настолько подчеркивает безупречный цвет лица Юлии, что мы закрываем на это глаза.

Образ трудно назвать выходным из-за его «уюта», навеянным вязаной стежкой, но благодаря правильной стилизации, аксессуарам (золотым сережкам с ожерельем) и собственной уверенной подачи — именно такая противоречивость образа и удерживает взгляды», — рассказал Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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