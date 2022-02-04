«Что я делаю не так?»: после очередного неудавшегося романа Волочкова решила обратиться к тренеру по отношениям

Еще месяц назад Анастасия Волочкова была на седьмом небе от счастья. Балерина отдыхала на Мальдивах в компании нового бойфренда по имени Сергей. С ним популярная блондинка познакомилась в канун Нового года в студии программы «Давай поженимся!». А сегодня Настя снова грустит в одиночестве.

В своем инстаграме Волочкова объявила, что хочет разобраться в причинах того, почему каждый ее роман скоротечен. Поэтому она решила обратиться к тренеру по отношениям.

«Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась… А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду», — написала Волочкова в своем инстаграме.

Напомним, ранее балерина отмечала, что Сергей хотел на ней просто пропиариться. Он же, в свою очередь, накануне намекнул на то, что балерина сделала необдуманный шаг, после которого он не простит ее.

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