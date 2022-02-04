Простая кухня с духовкой, а в ванной — «стиралка»: Клава Кока в мини-платье и фартучке пылесосила в «скромной» квартире

Клава Кока в Instagram поделилась забавными кадрами, показав, какую уборку она устроила в своей «скромной» квартире. При этом юная звездочка «ТикТока» засветила кухню с простой обстановкой в серебристых тонах и минималистичную ванную.

На кухне у поп-дивы весьма скромный дизайн, но зато есть современная плита с духовкой. Клава время от времени может приготовить что-то вкусненькое, например, выпечку. А вот от лишних подвесных настенных шкафчиков певица отказалась, над плитой красуется только вытяжка. Видимо, у Коки не так много посуды. Скорее всего, певица часто обедает и ужинает в фешенебельных ресторанах.

На кухне Клава позировала в алом платьице с принтом и милом фартучке в образе домохозяйки. Певица пошутила над тем, какой бы она показывала себя в Instagram, если бы на ее микроблог подписалась будущая свекровь. Разумеется, это видео было шуточным.

Помыв полы, всю посуду в раковине, пропылесосив и приготовив ужин, Кока с грязным бельем покрасовалась в ванной у стиральной машинки. Фанаты по-достоинству оценили юмор певицы, подметив, что каждой будущей невестке хочется заслужить похвалу своей свекрови.

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