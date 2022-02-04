«Скажите, надо мне или не надо?»: Бородина хочет отказаться от бьюти-процедуры, но не может этого сделать без мнения фанатов

За жизнью Ксении Бородиной в «Инстаграме» следят более 18 миллионов фанатов. Телеведущая щедро делится с ними многим — обсуждает покупки, показывает новые вещи и дом, рассказывает о воспитании дочерей.

На этот раз она задалась вопросом, который касается бьюти-сферы.

«Ребят, очень сильно нужен ваш совет. Сейчас звоню своей девочке, у которой делаю ресницы. Говорю: «Мась, запиши меня». Она говорит: «Я, конечно, запишу, но не хочу вам делать ресницы, потому что вам и без них хорошо». Нет, ну серьезно? Вот скажите, надо мне делать или не надо?» — пококетничала Бородина.

Также Ксения добавила, что скоро собирается в поездку. Куда на этот раз Э она не уточнила. Напомним, что недавно Бородина с дочками отдохнула на Мальдивах.

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