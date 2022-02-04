«Всегда говорит о любви к своей супруге»: Судзиловская назвала имя самого брутального ведущего

Как отметила актриса, из этого человека никогда не уходит юмор.

Актриса Олеся Судзиловская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» назвала имя самого брутального российского ведущего на телевидении.

«Не знаю в вашем понимании брутален этот персонаж, этот селебрити или нет. Этот ведущий Паша Воля. Он всегда говорит о любви к своей супруге». Олеся Судзиловская

Как отметила Олеся Судзиловская, лично для нее от постоянных комплиментов в адрес жены Павел Воля менее брутален не стал. «Из него не ушел юмор. Для меня вот это прямо очень круто», — заявила Олеся Судзиловская.

Напомним, что Павел Воля – один из самых популярных ведущих на канале ТНТ. Он женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей – сын Роберт и дочь София.

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