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«Всегда говорит о любви к своей супруге»: Судзиловская назвала имя самого брутального ведущего

Как отметила актриса, из этого человека никогда не уходит юмор.

«Всегда говорит о любви к своей супруге»: Судзиловская назвала имя самого брутального ведущего
Олеся Судзиловская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Олеся Судзиловская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» назвала имя самого брутального российского ведущего на телевидении.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

«Не знаю в вашем понимании брутален этот персонаж, этот селебрити или нет. Этот ведущий Паша Воля. Он всегда говорит о любви к своей супруге».

Олеся Судзиловская

Как отметила Олеся Судзиловская, лично для нее от постоянных комплиментов в адрес жены Павел Воля менее брутален не стал. «Из него не ушел юмор. Для меня вот это прямо очень круто», — заявила Олеся Судзиловская.

Напомним, что Павел Воля – один из самых популярных ведущих на канале ТНТ. Он женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей – сын Роберт и дочь София.

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