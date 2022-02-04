Звезда в отпуске: Орбакайте в безразмерном худи и дырчатых легинсах беспечно покачалась на качели

Все новогодние каникулы Кристина Орбакайте работала, и когда наступили будни, артистка ушла в долгожданный отпуск. Покинув Россию, дочка Аллы Пугачевой вернулась в Нью-Йорк и сообщила, что у нее начался отдых.

Стартовали выходные у Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым в Майами, а затем плавно перетекли в поездку в Колумбию. Звезда постит оттуда фото и видео, на одном из роликов она показала, как беспечно покачивается на качели на фоне местных достопримечательностей.

Орбакайте в фиолетовом безразмерном худи и дырчатых легинсах в один момент красиво закинула ногу на ногу, а в другой — встала во весь рост. Она выглядела при этом абсолютно счастливой и наслаждалась своим отпуском.

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