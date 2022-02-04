«Похож исключительно на папу»: Николаева показала повзрослевшего сына от экс-возлюбленного Волочковой

Телеведущая родила первенца в декабре прошлого года.

В конце прошлого года звезда канала «Россия 1» Елена Николаева впервые стала мамой. Сына Сашу она родила бизнесмену Игорю Вдовину, который приобрел небывалую популярность, будучи в браке с Анастасией Волочковой.

В своем инстаграме Елена поделилась снимками с подросшим сыном.

«Александер — любовь наша. Вот оно совместное производство: когда спит, похож исключительно на папу, когда открывает глаза — ну, мама же!» — написала Николаева.

Большинство фанатов блондинки пришли ко мнению, что малыш все-таки похож на маму.

«Мама однозначно! Уже улыбается! Ну просто копия мамы», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Николаева приступила к работе спустя месяц после рождения первенца.

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