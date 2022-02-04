Пока муж в Пекине, а крошка-сын дома: Арзамасова в худи и джоггерах прогулялась по городу

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова показала свою прогулку по городу. Актриса отметилась на Охотном Ряду в стильном трикотажном костюме, состоящем из худи и джоггеров, а поверх него накинула стеганую жилетку. Головным убором звезде послужила бейсболка.

В это время ее муж Илья Авербух находится в Пекине, где будет комментировать выступления российских фигуристов. А шестимесячный сынок Лев, по-видимому, остался дома — маме тоже нужно свободное от семьи время.

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Напомним, Арзамасова вышла замуж за Авербуха в 2020 году. Первенец у девушки родился летом 2021 года. Для фигуриста ребенок стал вторым — от первого брака у него есть 17-летний сын Мартин.

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