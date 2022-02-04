«Сказал: «Ну и лети!»: Судзиловская вспомнила, как Билан отправил ее отдыхать на острова без мужа

Как отметила актриса, ее супруг остался один дома с новорожденным ребенком.

Актриса Олеся Судзиловская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как музыкант Дима Билан отправил ее отдыхать на острова без мужа и ребенка.

«Я только родила ребенка и говорила по телефону с Биланом. Был дикий холод в Москве. Говорю Диме: «У меня есть возможность улететь на острова». Дима спрашивает: «Так в чем проблема?» Я объяснила, что есть возможность улететь только без ребенка и мужа. Дима сказал: «Ну и лети!». Олеся Судзиловская

Как отметила Олеся Судзиловская, это было 13 лет назад, когда родился ее первый сын. «Я обнулилась и перезагрузилась на островах. Надо отдать должное мужу. Он остался с новорожденным ребенком дома и меня в итоге отпустил», — заметила Олеся Судзиловская.

Напомним, что Олеся Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей — сыновья Артем и Майк.

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