«Три года вместе»: Стася Милославская рассказала о предстоящей свадьбе с Александром Петровым

На днях один из самых востребованных актеров современности Александр Петров отметил свой 33-й день рождения. Три из них он счастлив в отношениях с 26-летней Стасей Милославской. Она, как и любая другая девушка, ждет предложения руки и сердца, но звезда «Полицейского с Рублевки» пока не торопится в ЗАГС.

«Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала», — сказала Милославская в эфире шоу «Авторадио OnAir».

Напомним, слухи о романе Петрова и Милославской появились в 2019-м. Тогда актер только расстался с Ириной Старшенбаум. Пара долго скрывала свой роман, но позже все же объявила о нем фанатам.

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