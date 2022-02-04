Весной выпустит сразу две песни: Марина Хлебникова после пожара вернулась к работе на студии

Пока звезда не планирует давать концерты и участвовать в «заказниках».

Певица Марина Хлебникова в ближайшее время не будет давать концерты и участвовать в «заказниках». При этом звезда уже начала работать на студии.

Весной Марина Хлебникова выпустит сразу две песни. Треки пишутся сейчас на студии. Хлебникова не стала скрывать от коллег: «Звучу хорошо!»

Отметим, что пока Марина Хлебникова еще очень слаба. Принимает прописанные врачами препараты. Ожог дыхательных путей без последствий не прошел. На полную реабилитация звезды потребуется не менее шести месяцев, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в квартире певицы Марины Хлебниковой случился пожар. Она получила серьезные ожоги и долгое время провела в больнице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.