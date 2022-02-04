Опять метель: Максим Галкин запечатлел вечерний снегопад в любимом саду

Шоумен выбрал для съемок свое обожаемое сказочное окно в замке.

Телеведущий Максим Галкин в любое время года наслаждается мгновениями, проведенными в своем замке и окружающем его саду в деревне Грязь. Знаменитость специально построил его как родовое гнездо перед свадьбой с Аллой Пугачевой, и теперь его дом — полная чаша, с подрастающими в нем детьми Лизой и Гарри.

Галкин обожает любоваться своим роскошным садом. И накануне запечатлел снегопад, засняв его в своем обожаемом сказочном окне замка – с круглыми рамами. Для придания волшебного настроения видеокадрам хозяин зажег свечу перед стеклом.

Кроме того, для пущей атмосферности шоумен выбрал для съемки зимнего пейзажа сказочную мелодию из новогоднего кинохита всех времен «Ирония судьбы, или С легким паром».

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