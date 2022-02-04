Личный водитель, премиальный комфорт: экс-муж Бородиной похвастался, что купил многомиллионную иномарку

Бывший муж телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров активно ведет блог в Instagram, где хвастается достижениям своей холостяцкой жизни. Мужчина почти месяц отдыхал в Тайланде с новой возлюбленной, а по возвращении в Москву сразу отправился в автосалон. Потому что не захотел больше сам водить машину, а решил стать пассажиром в комфортном авто.

Выбор Омарова пал на премиальное авто Mercedes-Maybach S-Класса, который все чаще выбирают ради комфорта пассажиров. Блогер показал, как изучает машину, пробует в ней сидеть, гладит кожаные кресла и наслаждается люксовой обстановкой внутри.

Стоимость подобных иномарок в автосалоне начинается с 18 млн рублей. Кстати, на подобной машине ездит поп-звезда Клава Кока, которая пополнила свой автопарк в 2021 году, но до сих пор не может налюбоваться железной «красоткой». Такое же авто есть и у другого юного блогера, воспитанника детского дома Дани Милохина.

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