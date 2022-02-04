Стала настоящей красоткой: как сложилась судьба Борисовой из пятого сезона шоу «Голос. Дети»

Певица Дайа Борисова была одной из самых ярких участниц телепроекта «Голос. Дети». Она выступала в пятом сезоне популярного шоу в 2018 году.

Сейчас ей уже 17 лет. После шоу она продолжила заниматься музыкой. Кроме того, попробовала себя в новом направлении. Стала позировать в роли модели для японских брендов.

По словам матери девушки, ее дочь долго ходила в российскую модельную школу. После ей предложили заключить контракт с японским модельным агентством Alpha Management Model. По условиям контракта Дайа должна была находиться за границей три месяца.

«Сейчас я зарабатываю на создание своей музыки, тружусь моделью в Москве. На международные поездки времени нет, да и относиться к ним нужно намного серьезнее, чем я могу себе позволить». Дайа Борисова

Напомним, что недавно Борисовой удалось принять участие в хип-хоп опере по роману Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!». Ей досталась главная женская роль медсестры Кэтрин, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

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