Проблемы с законом: актеры «Великолепного века», которых привлекали к ответственности

Турецкий сериал «Великолепный век» нашел отклики поклонников по всему миру. Но даже у его актеров, как выяснилось, были проблемы с законом.

Так, Озана Гювена, который перевоплотился в Рустема-пашу, обвинили в домашнем насилии и причинении серьезного вреда здоровью. В 2020 году его девушка Дениз обвинила актера в домашнем насилии. Судебные разбирательства идут и сейчас. В случае, если обвинение сможет предоставить неопровержимые улики, то Озану Гювену грозит тюремное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Еще одна звезда саги Аднан Коч, который воплотил на экране образ Бехрама-паши, был задержан по подозрению в хранении и сбыте запрещенных веществ. Скандал разгорелся в 2018-м. Прибывшим полицейским, звезда турецкой саги давал отпор, что лишь усугубило его положение. Изначально обвинение наставило на заключении сроком до 45 лет.

В итоге Аднан по решению суда отправился в тюрьму на 16 лет и 8 месяцев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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