«Я бы свою мать никогда не отправил в дом престарелых»: Пашутин раскритиковал Шукшину

Как отметил актер, с его родительницей десять лет сидела «потрясающая женщина».

Актер Александр Пашутин в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале раскритиковал Ольгу Шукшину, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Я бы свою маму никогда не отправил в дом престарелых. У меня она десять лет была дома. С ней сидела потрясающая женщина. Своя постель, туалет, чашка, телевизор всегда лучше. Моя мама ушла из жизни благодаря этому в 93 года». Александр Пашутин

Как отметил Александр Пашутин, у Ольги Шукшиной наверняка есть деньги, чтобы вызвать домой врача, психолога. «Человека, который массировал бы ее дома. Лидия Николаевна такой человек — великий как актриса. Она с характером. Она не хотела если, то сплавить ее было бы нельзя. Не знаю, насколько ей было комфортно там», — заметил актер.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина не так давно несколько дней провела в доме престарелых. Многие посчитали, что туда ее «сплавила» дочь Ольга, чтобы завладеть наследством.

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