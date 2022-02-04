«Долгожданная встреча»: Энрике Иглесиас и Анна Курникова огорчили поклонников

Энрике Иглесиас и Анна Курникова живут в Майами и воспитывают троих детей – Люси, Николаса и Машу. Еще недавно поклонники творчества певца с нетерпением ждали, когда он приедет в Москву. Планировалось, что 14 февраля артист даст концерт. Но, к сожалению для многих, планы поменялись.

«Внимание! Перенос концерта Энрике Иглесиаса! Долгожданная встреча с кумиром миллионов состоится уже этой осенью! Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты», — объявил звездный промоутер Максим Берин, которого цитирует «Комсомольская правда».

Напомним, Энрике Иглесиас уже много лет не дает концертов и не отправляется в мировые туры. После появления на свет наследников, все свое время он проводит с семьей.

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