Муки выбора: Екатерина Климова на шопинге покрасовалась в трикотажном костюме с карманами карго

Звезда театра и кино Екатерина Климова накануне подняла себе настроение, отправившись на шопинг. Актриса заглянула во множество бутиков, и в одном из них ей приглянулся трикотажный костюм, состоящий из модных джогеров и худи с капюшоном, на замке и с карманами фасона карго.
«Брать или не брать – вот в чем вопрос», — задумалась актриса.
Примерив обновку, Климова покрасовалась перед зеркалом. Задумчиво рассматривая себя в зеркале, актриса принимала решение.
Бежевая обновка, стоит признать, подходит актрисе, выгодно подчеркивая фигуру. Но муки выбора так и одолевали звездную покупательницу.
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