Муки выбора: Екатерина Климова на шопинге покрасовалась в трикотажном костюме с карманами карго

Звезда театра и кино Екатерина Климова накануне подняла себе настроение, отправившись на шопинг. Актриса заглянула во множество бутиков, и в одном из них ей приглянулся трикотажный костюм, состоящий из модных джогеров и худи с капюшоном, на замке и с карманами фасона карго.

«Брать или не брать – вот в чем вопрос», — задумалась актриса.

Примерив обновку, Климова покрасовалась перед зеркалом. Задумчиво рассматривая себя в зеркале, актриса принимала решение.

Бежевая обновка, стоит признать, подходит актрисе, выгодно подчеркивая фигуру. Но муки выбора так и одолевали звездную покупательницу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!