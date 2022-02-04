«Собирался расписаться»: что искали в квартире экс-любовника Курпатова, где остался жить его избранник

Судебное разбирательство между бывшим бортпроводником Алексеем Иевским и популярным психотерапевтом Андреем Курпатовым набирает новые обороты. Экс-любовник психолога уже более двух месяцев находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве. А накануне в съемной квартире Иевского прошел обыск. Там сейчас живет любовник бывшего бортпроводника Алексей Прорешный, с которым Иевский начал жить после ссоры с Курпатовым.

«У них действительно был роман, это ни для кого не секрет. Начался он уже после окончания взаимоотношений Курпатова и Алексея. Мой сын даже собирался расписаться с Прорешным в Португалии. Они подписали договор с фирмой, заключающей однополые браки, им выставили счет на 150 тысяч рублей. Церемония должна была состояться в августе, но они даже не успели оплатить услуги, потому что вскоре Лешу задержали», — рассказал отец Алексея Иевского Константин.

Добавим, официальной информации о задержании Алексея Прорешного пока нет, как нет и официальных обвинений в его сторону. Об этом пишет «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

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