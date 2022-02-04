Апельсин в высокой концентрации: Лариса Долина в трикотажном костюме трендового цвета предстала в гримерке

Эвелина Хромченко указывала на этот оттенок, как на не сходящий с подиумов десятилетиями.

66-летняя Лариса Долина, сменив имидж, все чаще выбирает горячие тренды в своем гардеробе. Накануне в концертном зале после выступления звезда предстала в трикотажном костюме, состоящем из модных джогеров и худи, цвета, который Эвелина Хромченко назвала писком моды.

Оттенок ярко-оранжевого, отличающийся высококонцентрированной пигментацией, не сходит с мировых подиумов десятилетиями. И фэшн-эксперт Хромченко ранее призвала модниц обратить на него внимание, поскольку самое время готовиться к наступлению яркой весны.

Ранее мы рассказывали о модном оттенке, который Эвелина Хромченко советовала в качестве вечной инвестиции. То есть по сути этот цвет не выйдет из моды никогда.

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