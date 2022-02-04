Фиктивный брак: вдова Александра Градского может лишиться наследства

Марину Коташенко недавно ограбили на сто миллионов рублей.

Вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили три недели назад. Неизвестные вывезли из ее загородного дома 100 млн рублей. Пока история обрастает новыми подробностями, юристы тем временем делятся своими версиями произошедшего. Некоторые считают, что ограбление было инсценировкой, другие думают, что к этому приложили руку дети Градского от первого брака.

Марина Коташенко имеет право претендовать на половину наследства музыканта, как законная жена. Однако даже штамп в паспорте, который появился буквально за месяца до смерти Градского, может не спасти ее от иска о признании брака фиктивным.

«Однако, если война наследников будет развиваться, не стоит удивляться и иску о признании заключенного брака недействительным. Если он будет удовлетворен, Марина Коташенко исчезнет из числа наследников», — цитирует юриста Михаила Алексеева «Комсомольская правда».

Напомним, ранее о том, что брак могут признать фиктивным, высказывалась двоюродная сестра музыканта Наталья Градская, которая живет во Франции.

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